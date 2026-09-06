Futebol Internacional
Arsenal vira dérbi contra o Chelsea
O Arsenal recebeu e venceu o Chelsea (2-1) após reviravolta no famoso dérbi da cidade de Londres, e juntou-se ao Manchester City no topo da classificação da Liga inglesa.
No norte de Londres, o campeão inglês entrou no desafio da terceira jornada, praticamente, em desvantagem, face ao ‘tiro’ bem colocado de Morgan Rogers, à entrada da grande área, aos dois minutos.
A resposta eficaz dos ‘gunners’ aconteceu por intermédio do alemão Kai Havertz, aos 25, uma igualdade que durou até ao recomeço da partida, altura em que o norueguês Martin Odegaard (50) assinou o 2-1.
Nos ‘blues’, Pedro Neto alinhou de início e foi substituído ao minuto 81, enquanto o compatriota Quenda viu o desaire do banco de suplentes.
Com nove pontos em outros tantos possíveis, a equipa comandada por Mikel Arteta 'colou-se' ao Manchester City na liderança da Premier League, com o Hull a ocupar o último lugar do pódio, com sete.
O Chelsea, que tinha vencido os dois primeiros jogos na prova, é quarto, com seis.
A resposta eficaz dos ‘gunners’ aconteceu por intermédio do alemão Kai Havertz, aos 25, uma igualdade que durou até ao recomeço da partida, altura em que o norueguês Martin Odegaard (50) assinou o 2-1.
Nos ‘blues’, Pedro Neto alinhou de início e foi substituído ao minuto 81, enquanto o compatriota Quenda viu o desaire do banco de suplentes.
Com nove pontos em outros tantos possíveis, a equipa comandada por Mikel Arteta 'colou-se' ao Manchester City na liderança da Premier League, com o Hull a ocupar o último lugar do pódio, com sete.
O Chelsea, que tinha vencido os dois primeiros jogos na prova, é quarto, com seis.
(Com Lusa)