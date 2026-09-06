Arsenal vira dérbi contra o Chelsea





(Com Lusa)

No norte de Londres, o campeão inglês entrou no desafio da terceira jornada, praticamente, em desvantagem, face ao ‘tiro’ bem colocado de Morgan Rogers, à entrada da grande área, aos dois minutos.A resposta eficaz dos ‘gunners’ aconteceu por intermédio do alemão Kai Havertz, aos 25, uma igualdade que durou até ao recomeço da partida, altura em que o norueguês Martin Odegaard (50) assinou o 2-1.Nos ‘blues’, Pedro Neto alinhou de início e foi substituído ao minuto 81, enquanto o compatriota Quenda viu o desaire do banco de suplentes.Com nove pontos em outros tantos possíveis, a equipa comandada por Mikel Arteta 'colou-se' ao Manchester City na liderança da Premier League, com o Hull a ocupar o último lugar do pódio, com sete.O Chelsea, que tinha vencido os dois primeiros jogos na prova, é quarto, com seis.