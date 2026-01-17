Arsenal volta a empatar mas mantém liderança folgada sobre perseguidores

Depois de ter empatado na ronda anterior na visita ao Liverpool, também a 'zeros', a formação londrina voltou a ceder pontos, apesar de ter dominado grande parte da partida, seguindo no primeiro posto da Premier League com 50 pontos, mas desperdiçando a oportunidade de alargar o fosso sobre os mais diretos perseguidores.



Isto, porque o segundo classificado, Manchester City (com Bernardo Silva no 'onze'), perdeu frente ao rival Manchester United (com os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares), por 2-0, na estreia do treinador Michael Carrick, substituto do luso Ruben Amorim.



O camaronês Bryan Mbeumo inaugurou o marcador aos 65 minutos, após assistência do capitão Bruno Fernandes, e o dinamarquês Patrick Dorgu fechou a contagem aos 76, colocando o Manchester United no quinto posto com 35 pontos, enquanto os 'citizens', de Pep Guardiola, estão no segundo lugar com 43 pontos.



O Aston Villa, que segue em terceiro com os mesmos 43 pontos, mas só entra em ação no domingo, recebendo o Everton, podendo aproveitar para descolar do Manchester City e estreitar a desvantagem que tem para os comandados de Mikel Arteta.



Logo atrás, em quarto, está o Liverpool, que concedeu hoje um comprometedor empate 1-1 frente ao Burnley, enquanto o West Ham, de Nuno Espírito Santo, voltou às vitórias e o Fulham, de Marco Silva, às derrotas.



O Chelsea, sexto posicionado, com 34 pontos, contou com Pedro Neto e impôs-se por 2-0 na receção ao Brentford, que está logo atrás e é o sétimo posicionado, com 33 pontos, os mesmos do Sunderland, que se superiorizou hoje ao Crytal Palace (2-1).



Um golo marcado por Callum Wilson, aos 90+3 minutos, permitiu ao West Ham e ao treinador português Nuno Espírito Santo voltar a festejar no campeonato inglês, no estádio do Tottenham, onde ganhou por 2-1, mais de dois meses depois do último triunfo.



Apesar da vitória, o West Ham mantém-se no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, enquanto o Tottenham continua a desiludir, no 14.º posto, abaixo, entre outros, do Fulham, 10.º da tabela, apesar de formação treinada pelo português Marco Silva ter voltado a conhecer o sabor da derrota.



Um golo fora de horas do alemão Lukas Nmecha, marcado aos 90+1 minutos, foi suficiente para o Leeds se impor por 1-0 ao Fulham, que tinha sido derrotado na Liga inglesa pela última vez em 07 de dezembro e vencido quatro dos derradeiros seis jogos na competição.