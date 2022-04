"Arsenalistas" caíram no único duelo com o Rangers

Os "arsenalistas", então comandados por Rúben Amorim, perderam os dois jogos, o primeiro em Glasgow, por 3-2, depois de terem estado a vencer por 2-0, e o segundo em Braga, onde o "onze" de Steven Gerrard se impôs por 1-0.A eliminatória começou da melhor forma para os "arsenalistas", que chegaram a 2-0 no Ibrox já em plena segunda parte, graças aos golos do brasileiro Fransérgio (11 minutos) e do espanhol Abel Ruiz (59), que esta época marcou nos dois jogos dos ‘oitavos’ com o Mónaco (2-0 em casa e 1-1 fora).Os escoceses ainda conseguiram, porém, dar a volta ao resultado, para vencerem por 3-2, com três golos no curto espaço de 16 minutos, dois do romeno Ianis Hagi, aos 67 e 82 minutos, e um do internacional nigeriano Joe Aribo, aos 75.Na segunda mão, em Braga, os "arsenalistas" não conseguiram o golo que lhes daria o apuramento – os golos fora ainda valiam a dobrar em caso de empate - e acabaram mesmo derrotados, por 1-0, culpa de um tento de Ryan Kent, aos 61 minutos.Para o Sporting de Braga, foi a segunda ‘queda’ em três eliminatórias com escoceses, pois já tinha perdido o primeiro duelo, em 2004/05, na primeira eliminatória da Taça UEFA, face ao Hearts (1-3 fora e 2-2 em casa).Em 2010/11, a história foi diferente, com a formação minhota a afastar o Celtic na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com um triunfo por 3-0 em casa, selado por Alan, Elderson e Matheus, e um desaire por 2-1 em Glasgow, onde Paulo César apontou o tento dos portugueses.A desvantagem do Sporting de Braga com os escoceses contrasta com o domínio quase absoluto do Rangers face a equipas lusas, com seis apuramentos, incluindo o que conseguiu face aos bracarenses, e apenas uma eliminação.Em 1983/84, na segunda ronda da Taça das Taças, a formação de Glasgow chegou a liderar por 2-0 em casa, com tentos de Sandy Clark, aos 35 minutos, e David Mitchell, aos 84, mas, aos 86, Jacques logrou um determinante golo fora.Nas Antas, em 2 de novembro de 1983, um golo do bibota de ouro Fernando Gomes, aos 52 minutos, foi suficiente para qualificar a equipa de José Maria Pedroto, que chegaria, já comandada por José Morais, à final, perdida para a Juventus.Se caiu dessa vez, o Rangers superou todas as outras eliminatórias com equipas lusas, face a Sporting, em três ocasiões (1971/72, 2007/08 e 2010/11), Boavista (1986/87), Marítimo (2004/05) e Sporting de Braga (2009/10).Destaque para o facto de só ter feito cair os insulares nos penáltis (4-2 no Ibrox, após vencer por 1-0 após prolongamento, anulando o 0-1 dos Barreiros) e de, em 1971/72, ter perdido com o Sporting da mesma forma, mas num desempate que acabou por não contar. O árbitro desconhecia que os golos foram já desempatavam.O encontro entre o Sporting de Braga e o Rangers, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20h00.