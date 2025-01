Artur Jorge eleito melhor treinador da América do Sul

O português Artur Jorge foi eleito melhor treinador da América do Sul em 2024 pelo El País, após ter conquistado o título brasileiro de futebol e a Taça Libertadores, no comando do Botafogo, anunciou o jornal uruguaio.

Artur Jorge tornou-se o segundo técnico português (e o segundo não sul-americano) a ser distinguido pelo jornal uruguaio, depois de Abel Ferreira, que recebeu o prémio em 2021, depois de também ter vencido a Taça Libertadores, equivalente à Liga dos Campeões na Europa, como treinador do Palmeiras.



O atual treinador do Al Rayyan, do Qatar, de 52 anos, competia na 39.ª edição do prémio com Lionel Scaloni, Gustavo Alfaro, selecionadores da Argentina e do Paraguai, respetivamente, Diego Aguirre, técnico do Peñarol, e Gustavo Costas, que orienta o Racing.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Artur Jorge, assinalando “o indiscutível mérito, que reflete a competência e qualidade do seu trabalho”, lembrando também a atribuição do prémio a Abel Ferreira, em 2021.