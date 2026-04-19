Artur Jorge vence Luís Castro e ‘foge’ dos lugares de despromoção do Brasileirão
O Cruzeiro, de Artur Jorge, venceu, no sábado, o Grémio, de Luís Castro, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada do campeonato brasileiro, saindo dos lugares de despromoção.
Ao sexto jogo ao ‘leme’ da equipa de Belo Horizonte, Artur Jorge alcançou a quarta vitória, graças a dois golos na segunda parte. Christian abriu o marcador, aos 51 minutos, e Lucas Romero ‘fechou’ o resultado à passagem do minuto 66, assistido pelo ex-Sporting e Desportivo de Chaves Matheus Pereira.
Com este resultado, o Cruzeiro subiu ao 16.º posto do Brasileirão, o primeiro que garante manutenção, com 13 pontos, os mesmos que Grémio, Santos e Internacional, embora estes dois últimos apenas entrem em campo mais tarde hoje.
Já os comandados por Luís Castro, que contou com o ex-Benfica Carlos Vinícius em campo, somaram o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato, ocupando agora o 14.º lugar da tabela.
Em Chapecó, o Botafogo, de Franclim Carvalho, venceu a Chapecoense por 4-1. A equipa do Rio de Janeiro resolveu o jogo em 10 minutos, com ‘bis’ de Edenilson, aos 10 e 20 minutos, e de Matheus Martins, aos 14 e 80. Já a formação da casa marcou o golo de honra aos 45+3, graças a Marcinho, com assistência do ex-Sporting Yannick Bolasie.
O Botafogo, que tem um jogo em atraso, regressou assim aos triunfos na prova, subindo ao sétimo lugar, com 16 pontos, os mesmos de Athlético Paranaense e Coritiba. Já a Chapecoense, que apenas venceu na jornada inaugural do Brasileirão, está no 19.º, com oito pontos.
(Com Lusa)