Artur Moraes acredita no sucesso europeu de Benfica e Braga

Os encarnados, bicampeões continentais em 1960/61 e 1961/62, vão medir forças com os ingleses do Liverpool, vencedores em 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19, nos quartos de final da edição 2021/22 da principal prova europeia de clubes.



“Acho que vão ser dois grandes jogos, entre equipas com muita história nas competições europeias”, perspetivou aos jornalistas o ex-guarda-redes do Benfica, de 2011 a 2015, à margem da 19.ª gala "O Melhor Treinador", promovida pelo jornal semanário O Gaiense.



As "águias", que nunca superaram esta fase na era "Champions" (desde 1992/93), vão disputar a primeira mão em 5 de abril, no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo que o reencontro com os "reds" está agendado para 13 do mesmo mês, em Anfield Road.



“O Benfica tem de fazer o seu jogo na Luz e aproveitar o ambiente criado, pensando que esta eliminatória não acaba nos primeiros 90 minutos e sabendo que conseguir um bom resultado em casa será fundamental”, aconselhou Artur Moraes, que conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e três Taças da Liga nos lisboetas.



"Arsenalistas" têm de acreditar



O ex-guarda-redes ingressou no clube da Luz no verão de 2011, oriundo do Sporting de Braga, que ajudou a lograr uma inédita final da Liga Europa, em 2010/11, na qual perdeu diante do FC Porto (0-1), em Dublin, graças a um golo do colombiano Radamel Falcao.



“Acho que tudo é possível. O Sporting de Braga deu uma bela demonstração nesta última eliminatória (diante dos franceses do Mónaco). Estas competições a eliminar dependem um pouco do momento atual das equipas. Se na altura sonhávamos em chegar a uma final europeia, quando ninguém acreditava, por que não o fazer agora também?”, atirou.



Pela terceira vez nos quartos de final da segunda prova europeia de clubes, os minhotos vão encarar os escoceses do Rangers, finalista vencido em 2007/08, estando o duplo confronto previsto para 07 de abril, no Estádio Municipal de Braga, e 14, em Glasgow.



“Independentemente do opositor, o mais importante é o Sporting de Braga pensar em si próprio, fazer um jogo consistente em casa e fazer cá o resultado para, depois, defender com segurança a vantagem”, terminou Artur Moraes, numa prova em que os minhotos podem enfrentar os alemães do Leipzig ou os italianos da Atalanta nas meias-finais.



Já o Benfica, caso afaste o Liverpool, defrontará em igual fase da Liga dos Campeões o vencedor do duelo entre os espanhóis do Villarreal e os germânicos do Bayern Munique.



Promovida pelo jornal O Gaiense, a 19.ª gala "O Melhor Treinador" reúne, num hotel de Vila Nova de Gaia, várias figuras do futebol luso, entre treinadores, atletas e dirigentes, homenageando a título póstumo o ex-guarda-redes Neno, falecido em junho de 2021.