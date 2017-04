Artur Soares Dias escolhido para vídeo árbitro na Taça das Confederações

RTP 26 Abr, 2017, 19:05 / atualizado em 26 Abr, 2017, 19:29 | Futebol Internacional

“O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado pela FIFA para vídeo-árbitro da Taça das Confederações, que será disputada entre os dias 17 de junho e 2 de julho de 2017, na Rússia”, referiu hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Na Taça Confederações, Portugal estará na qualidade de campeão europeu – após vencer a França no Euro2016 (1-0 no prolongamento) -, a Alemanha como campeã mundial, além da anfitriã Rússia, México, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Camarões.



“A arbitragem portuguesa e a Federação Portuguesa de Futebol foram pioneiras e isso é uma mais-valia para nós, podermos estar na vanguarda do futebol. Esta nomeação não seria possível se a equipa da Federação não tivesse percorrido este caminho”, disse Artur Soares Dias à assessoria da FPF.O árbitro, do Porto, assinalou ainda que é “um momento de satisfação, de regozijo, de alegria”, mas que não é só dele, alargando os méritos ao presidente do Conselho de Arbitragem (CA), José Fontelas Gomes, e ao presidente da FPF, Fernando Gomes.O dirigente máximo do CA, lembrou, por sua vez, que desde a primeira hora que a FPF está envolvida, tendo efetuado vários testes ‘off-line’ e ‘semi-live’, tendo conseguido autorização para um teste live na final da Taça de Portugal, a 28 de maio.A final deste ano da Taça, que irá opor o Benfica ao Vitória de Guimarães, será o primeiro jogo oficial em Portugal com vídeo árbitro.(c/ Lusa)