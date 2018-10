Artur Soares Dias nomeado para o PSG-Estrela Vermelha

Lusa Comentários 01 Out, 2018, 17:11 / atualizado em 01 Out, 2018, 17:11 | Futebol Internacional

O juiz portuense terá como assistentes Rui Licílio e Paulo Soares, sendo que Bruno Rodrigues será o quarto árbitro, acompanhado por Tiago Martins e João Pinheiro, que serão os árbitros adicionais.



O jogo entre o Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha realiza-se na quarta-feira, em Paris, pelas 18:55 locais (17:55 em Lisboa).



Após a primeira jornada, os parisienses seguem no quarto e último lugar do agrupamento, depois de terem perdido por 3-2 no reduto dos ingleses do Liverpool, enquanto os sérvios empataram a zero na receção aos italianos do Nápoles.



Por seu lado, o ex-árbitro Vítor Pereira também estará em ação na segunda jornada da 'Champions', como observador, no jogo Hoffenheim-Manchester City, do Grupo F, marcado para terça-feira.