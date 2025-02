AS Roma goleia lanterna-vermelha Monza e aproxima-se da Europa

Quatro dias após afastar o FC Porto da Liga Europa, a formação comandada por Claudio Ranieri venceu com golos do belga Alexis Saelemaekers (10 minutos), do uzbeque Eldor Shomurodov (32), do espanhol Angeliño (73) e do ex-benfiquista Bryan Cristante (88).



O conjunto da capital, que somou o 10.º jogo consecutivo sem perder na prova (sete vitórias e três empates), depois do 0-2 em Como, em 15 de dezembro de 2024, é nono, com 40 pontos, a apenas dois da Fiorentina, que segue no sexto lugar.



Por seu lado, o Monza, que perdeu cinco dos últimos seis jogos, continua com 14 pontos, a nove do Parma, 17.º e primeiro acima da ‘linha de água’, depois de um jogo em que Pedro Pereira (jogou os 90 minutos) e Dany Mota (saiu aos 68) foram titulares.