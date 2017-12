AS Roma vence na receção ao Spal e `encosta-se` à Juventus

Lusa 01 Dez, 2017, 21:24 | Futebol Internacional

A equipa romana abriu o marcador aos 19 minutos, pelo bósnio Edin Dzeko, a finalizar na área um passe magistral de El-Shaarawy para as costas da defesa do Spal, que o deixou na cara do guarda-redes para abrir o marcador.



Dzeko que aos nove minutos foi travado em falta pelo central brasileiro Felipe quando se aprestava para entrar na área do Spal pela quina da área, lance que deixaria a equipa forasteira reduzida a dez unidades até ao final da partida.



O árbitro exibiu inicialmente o cartão amarelo a Felipe, mas acabaria por mostrar o vermelho depois de indicação do vídeoárbitro.



Aos 32 minutos, a Roma fez o segundo golo, pelo médio holandês Kevin Strootman, numa jogada de insistência, e o terceiro já na segunda parte, aos 53, pelo médio Lorenzo Pellegrini, a cabecear para o fundo das redes um cruzamento perfeito do internacional sérvio Aleksander Kolarov.



O Spal, atual 18º classificado, ainda reduziu para 3-1, dois minutos depois, por Federico Viviani, mas a equipa romana teve o jogo sob controlo até ao fim.



Com este triunfo, a AS Roma manteve o quarto lugar, com 34 pontos, mas encostou-se à Juventus, que é terceira com os mesmos pontos e que ainda hoje entra em San Paolo, perante o Nápoles, que lidera o campeonato com 38 pontos, seguido do Inter com 36.