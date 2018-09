Asensio coloca Real Madrid na liderança provisória em Espanha

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 22:55 / atualizado em 22 Set, 2018, 22:57 | Futebol Internacional

O tento de Asensio foi numa primeira fase anulado por fora de jogo, mas depois validado pelo VAR, e valeu um difícil triunfo aos 'merengues', que atuaram sem Carvajal, Marcelo, Kroos e Bale.



Com este resultado, o conjunto do ex-técnico portista Julen Lopetegui passou a contar 13 pontos, mais um do que o FC Barcelona, que segue com o pleno de 12, em quatro jogos, e no domingo recebe o Girona.



Nos outros jogos do dia, destaque para o Alavés, que se instalou no terceiro lugar, ao golear fora o Rayo Vallecano por 5-1, num embate em que Ibai Gomez 'bisou' e em que o ex-portista Abdoulaye foi expulso aos 35 minutos, com o resultado em 2-1.



No quarto posto, segue o Celta de Vigo, que se ficou por um empate a três na receção ao Valladolid, desperdiçando vantagens de 2-0 e 3-1, num embate em que o avançado internacional espanhol Iago Aspas 'bisou'.



Os forasteiros acabaram por chegar à igualdade sobre o final, aos 90+4 minutos, com um tento do argentino Leonardo Suarez, que havia entrado já nos descontos, aos 90+2.



Ao ceder dois pontos, o conjunto de Vigo foi alcançado na tabela pelo Atlético de Madrid, que somou apenas o segundo triunfo na prova, ao vencer fora o Getafe por 2-0, graças a um autogolo de David Soria e um tento do francês Thomas Lemar.



A equipa da casa ficou reduzida a 10 elementos aos 67 minutos, já com 2-0 no marcador, por expulsão de Ivan Alejo, em mais um jogo em que Diego Simeone, o técnico dos 'colchoneros', não utilizou Gelson Martins.



Por seu lado, o Eibar venceu o Leganés por 1-0, com um tento de Kike, no início da segunda parte.