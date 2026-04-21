Futebol Internacional
Aston Villa amplia estádio durante a próxima época antes de receber Euro2028
O Aston Villa vai fechar uma das extremidades do seu estádio na próxima temporada para obras de ampliação para mais de 50 mil espetadores, antes de receber jogos do Euro2028 de futebol, anunciou hoje o clube.
O emblema de Birmingham divulgou um calendário rápido para as obras de remodelação, planeadas há algum tempo, na bancada norte, que reduzirão a capacidade do estádio para cerca de 37 mil lugares ao longo da temporada 2026/27.
“Ao concluir as obras numa única época, o clube limitará a interrupção a uma única campanha, em vez de a prolongar por duas temporadas”, lê-se no comunicado dos ‘villans’.
O Aston Villa, semifinalista da Liga Europa, ocupa o quarto posto da Premier League, com 58 pontos, a 12 do líder Arsenal, e em lugar de apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões, que garante quatro jogos em casa na fase principal.
No Euro2028, coorganizado entre a Grã-Bretanha e a República da Irlanda, o Villa Park vai receber quatro jogos, incluindo um dos oitavos de final.
O Villa Park registou uma média de 43 mil adeptos na Premier League esta época e 41.662 na semana passada, quando a equipa de Unai Emery eliminou o Bolonha nos quartos de final da Liga Europa.
“Ao concluir as obras numa única época, o clube limitará a interrupção a uma única campanha, em vez de a prolongar por duas temporadas”, lê-se no comunicado dos ‘villans’.
O Aston Villa, semifinalista da Liga Europa, ocupa o quarto posto da Premier League, com 58 pontos, a 12 do líder Arsenal, e em lugar de apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões, que garante quatro jogos em casa na fase principal.
No Euro2028, coorganizado entre a Grã-Bretanha e a República da Irlanda, o Villa Park vai receber quatro jogos, incluindo um dos oitavos de final.
O Villa Park registou uma média de 43 mil adeptos na Premier League esta época e 41.662 na semana passada, quando a equipa de Unai Emery eliminou o Bolonha nos quartos de final da Liga Europa.