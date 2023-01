Aston Villa bate Leeds United no arranque da 20.ª jornada da Premier League

No Villa Park, os ‘villans’ entraram no encontro praticamente a vencer, face ao golo madrugador do jamaicano Leon Bailey, logo aos três minutos, mas o resultado só voltaria a mexer aos 64, quando o argentino Emiliano Buendia fez o ‘gosto ao pé’, dilatando a vantagem para a equipa de Birmingham.



Nos instantes finais, o suplente utilizado Patrick Bamford ainda foi a tempo de reduzir para os visitantes, aos 83.



O Aston Villa, 11.º posicionado, passou a contabilizar os mesmos 25 pontos do Chelsea (10.º, mas menos um jogo), enquanto o Leeds, sem vencer há cinco jogos na prova, é 14.º, com 17.