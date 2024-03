Aston Villa bate Wolverhampton e seguro quarto lugar da Premier League

Os golos que derrotaram a equipa ‘mais’ portuguesa de Inglaterra foram marcados pelo avançado francês Moussa Diaby, aos 36 minutos, e pelo lateral direito Ezri Konsa, aos 65, na sequência de uma assistência do mesmo Diaby.O ‘Wolves’ apresentou-se com três internacionais portugueses no ‘onze’, o guarda-redes José Sá, o central Toti Gomes e o lateral direito Nelson Semedo, o único do trio que foi substituído, aos 84 minutos, pelo irlandês Matt Doherty.Com esta vitória, o Aston Villa manteve o quarto lugar, de acesso à ‘Champions’, com 59 pontos, contra 56 do Tottenham, que bateu em casa o Luton por 2-1.Em Londres, o Tottenham virou o resultado com um autogolo de Kabore (51 minutos) e um golo do coreano Son Heung-Min (86), depois de Chong (03) adiantar os forasteiros.Nos outros jogos do dia, destaque para as igualdades dos treinadores lusos.O Fulham, de Marco Silva, empatou a três golos no campo do Sheffield United, com João Palhinha a faturar, enquanto o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, somou uma igualdade a um tento na receção ao Crystal Palace.Um pontapé certeiro do português Beto, aos 87 minutos, não foi suficiente para o Everton sair com pontos do estádio do Bournemouth, que beneficiou do autogolo de Coleman (90+1), já depois de Solanke ter aberto o ativo, aos 64.Além de Beto, também André Gomes foi opção, aos 72, enquanto João Virgínia e Chemiti viram o desaire no banco.Já o Chelsea, jogou toda a segunda parte contra 10 jogadores, mas o melhor que conseguiu foi empatar a dois golos com o Burnley.

No primeiro jogo do dia, em St James’ Park, o Newcastle esteve a perder por dois golos na receção ao West Ham, mas conseguiu virar o resultado e vencer por 4-3.





A fechar, o Manchester United empatou a um golo no reduto do Brendford, num embate em que se adiantou aos 90+6 minutos, por Mason Mount, mas cedeu a igualdade aos 90+9, culpa de um tento do central norueguês Kristoffer Ajer.



Os dois internacionais portugueses do Manchester United, Diogo Dalot e o ‘capitão’ Bruno Fernandes, jogaram os 90 minutos.



Na tabela, o United atrasou-se na corrida aos lugares europeus, já que passou a somar 48 pontos (29 jogos), contra 59 do Aston Villa (30) e 56 do Tottenham (29).