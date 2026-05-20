Aston Villa conquista a Liga Europa

Num encontro disputado perante milhares de adeptos vindos de Inglaterra e Alemanha, a formação orientada por Unai Emery entrou determinada a assumir o controlo das operações.





Depois de um início equilibrado, o Aston Villa encontrou o caminho para a vantagem através de Youri Tielemans, que inaugurou o marcador e deu maior tranquilidade aos ingleses.



O Freiburg tentou reagir e procurou explorar os espaços deixados pela equipa adversária, mas encontrou dificuldades perante a organização defensiva do Villa. Ainda antes do intervalo, Emiliano Buendía ampliou a vantagem, deixando os alemães em situação complicada para a segunda parte.



No reatamento, o conjunto germânico procurou assumir maiores riscos, mas acabou por conceder mais espaços. O Aston Villa aproveitou e ao minuto 58 Morgan Rogers colocou um ponto final nas dúvidas ao apontar o terceiro golo da partida.

(Foto: Stoyan Nenov - Reuters)





O resultado encerrou o jejum do clube, que há 30 anos não vencia nenhum título de grande expressão, o último havia sido a Taça da Liga Inglesa na temporada 1995/96.





A nível Europeu, O Aston Villa tinha conquistado o primeiro grande título na extinta Taça dos Campeões Europeus em 1982.





Para o treinador do Aston Villa, Unai Emery, a conquista reforça ainda mais o estatuto de treinador especialista em competições europeias, soma agora cinco troféus da Liga Europa.





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