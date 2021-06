Aston Villa contrata Emiliano Buendia por valor recorde para o Norwich

“Aston Villa e Norwich City chegaram a um acordo para transferir Emiliano Buendia”, refere o clube londrino em comunicado, sem, contudo, precisar os valores, que os órgãos de comunicação social ingleses referem rondar os 38 milhões de euros.



Na sua conta na rede social Twitter, o Norwich City confirma também a existência de um princípio de acordo com o Aston Villa para a transferência, por um valor recorde para o clube, do médio ofensivo argentino Buendia, de 24 anos.



Emiliano Buendia, que estava também na lista de compras do Arsenal, foi eleito o jogador da época da segunda liga inglesa, com 15 golos e 16 assistências, números que contribuíram para o regresso do Norwich à Premier League em 2021/22.



O médio argentino estreou-se na convocatória da seleção da Argentina para os jogos com o Chile (1-1) e a Colômbia (08 de junho), da fase de qualificação para o Mundial2022, no Qatar.



“Emiliano está atualmente na bolha com a seleção argentina para se preparar para uma partida de qualificação para o Mundial contra a Colômbia na noite de terça-feira. Será submetido a exames médicos após o encontro”, refere o Aston Villa.