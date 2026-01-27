Aston Villa contrata Tammy Abraham ao Besiktas por 21 milhões de euros

O clube turco tinha exercido na segunda-feira a opção de compra sobre o passe de Abraham, estipulada em 13 milhões de euros, junto dos italianos da Roma, com quem tinha contrato desde o verão de 2021.



Tammy Abraham, de 28 anos, esteve emprestado aos italianos do AC Milan na época de 2024/25, durante a qual marcou 13 golos em todas as competições, juntando-se posteriormente ao Besiktas.



Formado no Chelsea, e com 11 internacionalizações por Inglaterra (a última em 2022), Abraham já havia atuado pelo Aston Villa entre 2018 e 2019.



Na altura, os seus 22 golos no Championship (segunda divisão) ajudaram o clube de Birmingham a conquistar o acesso à Premier League.



Abraham chega como reserva de Ollie Watkins, o único atacante disponível sob as ordens do técnico Unai Emery desde a saída de Donyell Malen para a Roma neste marcado de inverno.