Aston Villa dá a volta e vence em casa do Chelsea com bis de Ollie Watkins

A primeira parte foi de sentido único para o Chelsea, do português Pedro Neto, que chegou à vantagem pelo brasileiro João Pedro, com um desvio a um canto apontado por Reece James, aos 37 minutos, mas a segunda pertenceu ao Aston Villa.



Uma tripla substituição por parte de Unai Emery, por volta da hora de jogo, lançando Ollie Watkins, Jadon Sancho e Amadou Onana, levou à reviravolta no jogo, adiado de forma sucessiva pelo guarda-redes do Chelsea Robert Sánchez.



Os golos de Ollie Watkins, aos 63 e 84 minutos, permitiram ao Aston Villa somar a oitava vitória consecutiva na Premier League, em que se mantém seguro na terceira posição, a três pontos do líder Arsenal e a um do ‘vice’ Manchester City, que hoje bateram o Brighton e o Nottingham Forest, respetivamente.



Já o Chelsea caiu da quarta para a quinta posição, com 29 - em igualdade com o Manchester United, de Rúben Amorim, sexto colocado -, sendo ultrapassado pelo Liverpool (32), que se impôs ao lanterna-vermelha Wolverhampton.