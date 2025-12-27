Futebol Internacional
Aston Villa dá a volta e vence em casa do Chelsea com bis de Ollie Watkins
O 'talismã' Ollie Watkins saiu hoje do banco de suplentes do Aston Villa para bisar e dar a vitória por 2-1, com reviravolta, em casa do Chelsea, na 18.ª jornada da Liga inglesa de futebol, liderada pelo Arsenal.
A primeira parte foi de sentido único para o Chelsea, do português Pedro Neto, que chegou à vantagem pelo brasileiro João Pedro, com um desvio a um canto apontado por Reece James, aos 37 minutos, mas a segunda pertenceu ao Aston Villa.
Uma tripla substituição por parte de Unai Emery, por volta da hora de jogo, lançando Ollie Watkins, Jadon Sancho e Amadou Onana, levou à reviravolta no jogo, adiado de forma sucessiva pelo guarda-redes do Chelsea Robert Sánchez.
Os golos de Ollie Watkins, aos 63 e 84 minutos, permitiram ao Aston Villa somar a oitava vitória consecutiva na Premier League, em que se mantém seguro na terceira posição, a três pontos do líder Arsenal e a um do ‘vice’ Manchester City, que hoje bateram o Brighton e o Nottingham Forest, respetivamente.
Já o Chelsea caiu da quarta para a quinta posição, com 29 - em igualdade com o Manchester United, de Rúben Amorim, sexto colocado -, sendo ultrapassado pelo Liverpool (32), que se impôs ao lanterna-vermelha Wolverhampton.
