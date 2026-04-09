Aston Villa e Friburgo mais perto das meias-finais da Liga Europa

Já na Alemanha, o Friburgo protagonizou uma das maiores surpresas da noite ao golear o Celta de Vigo por 3-0. A equipa alemã entrou forte e resolveu praticamente o jogo ainda na primeira parte, aproveitando a fragilidade defensiva dos espanhóis. O resultado deixa o Celta em situação muito complicada para a segunda mão.





Os golos de Grifo, Beste e Ginter apontados aos espanhóis do Celta de Vigo deixaram os alemães do Fribrugo com um pé na próxima fase da competição.



A equipa inglesa da Aston Villa mostrou grande eficácia, com destaque para Ollie Watkins, autor de dois golos, aproveitando falhas defensivas do adversário, sobretudo em lances de bola parada. Apesar do domínio territorial do Bologna, a eficácia britânica fez a diferença.