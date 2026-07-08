Aston Villa é o adversário do FC Porto no jogo de apresentação aos sócios

O encontro está agendado para as 19:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e será antecedido pela habitual chamada individual dos jogadores que compõe o plantel portista, momento que, na época transata, ficou marcado pela surpresa da contratação do avançado neerlandês Luuk de Jong.

O FC Porto terá no duelo com o conjunto orientado por Unai Emery o último teste antes do arranque oficial da temporada, que acontece uma semana depois, em 01 de agosto, na disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra.

Já o emblema de Birmingham entrará em 2026/27 com a Supertaça Europeia, frente ao bicampeão europeu Paris Saint-Germain, em 12 de agosto, que se irá disputar na Áustria, em Salzburgo.

Entretanto, o FC Porto prossegue a sua pré-época no Olival, antes de estagiar na cidade inglesa de Burton upon Trent, entre 13 e 18 de julho, `rompendo` com o ciclo de duas temporadas em que a Áustria foi o destino escolhido.

No estágio, os `dragões` ficarão instalados no St. George`s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.