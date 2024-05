Aston Villa empata com Liverpool e fica a um passo da "Champions"

O Liverpool, ainda sem o português Diogo Jota, a recuperar de lesão, adiantou-se no marcador em lance infeliz do guarda-redes argentino Emiliano Martínez, que fez autogolo logo ao segundo minuto.Numa fase extremamente emotiva, aos 12 minutos, o médio belga Youri Tielemans igualou, antes de o neerlandês Cody Gakpo, aos 23, esperar vários minutos para o VAR validar o segundo tento dos "reds", ao finalizar um contra-ataque com emenda nas costas do guarda-redes.Os pupilos de Jürgen Klopp voltaram a entrar melhor no segundo tempo e, aos 48 minutos, fizeram o 3-1, com Jarell Quansah, de cabeça, a atirar ao ângulo.Quando o Villa parecia impotente para reentrar na discussão do resultado, o jovem colombiano Jhon Durán, entrado aos 79 minutos, mexeu com o encontro por completo, marcando aos 85 e 88, em remate de fora da área, primeiro, e, posteriormente, em lance com invulgar desvio da coxa em corrida para a baliza, igualando 3-3.Com apenas um jogo para disputar na Premier League, o Aston Villa tem cinco pontos a mais do que o Tottenham, que tem ainda dois encontros, contudo o próximo é já esta terça-feira, em casa frente ao Manchester City, em partida em atraso da 34.ª ronda.Os "citizens", em segundo lugar, um ponto atrás do líder Arsenal, estão obrigados a vencer os "spurs" para entrarem na derradeira jornada, no domingo, a dependerem apenas deles mesmos para conquistarem um inédito tetracampeonato.Face à considerável vantagem na diferença de golos (20 contra 12) sobre o Tottenham, o Aston Villa, campeão europeu em 1981/82, ficou a um pequeno passo de garantir uma vaga na principal competição europeia de clubes, a que não acede desde 1982/83, sendo que até poderá "carimbar" essa presença hoje, caso os londrinos não vençam o City.Já o Liverpool, com 79 pontos, já tinha a terceira posição assegurada, não podendo subir ou descer daquele posto.