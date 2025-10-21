Aston Villa pede aos adeptos para evitarem mensagens políticas ante o Maccabi

"De acordo com o regulamento da UEFA, a exibição de símbolos, mensagens ou bandeiras de natureza política durante um jogo é estritamente proibida e resultará na expulsão imediata e na proibição de entrada no estádio", salientou o clube inglês, em comunicado.



O encontro tem estado no centro de uma polémica desde que, por recomendação da polícia britânica, o Aston Villa decidiu não disponilizar bilhetes para os adeptos visitantes, alegando preocupações com a segurança dos israelitas.



Esta decisão gerou críticas por parte do Governo britânico, que garantiu que "faria tudo" para assegurar que "todos os adeptos israelitas" pudessem estar presentes.



No entanto, o Maccabi Telavive anunciou na segunda-feira que não iria vender bilhetes aos seus adeptos para o jogo de Birmingham.



"Os nossos adeptos viajam pela Europa sem incidentes", explicou o clube, denunciando "uma distorção da realidade".



Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023, manifestantes pró-palestinianos na Europa têm multiplicado as suas ações durante eventos desportivos que envolvem equipas israelitas.



Em novembro de 2024, registaram-se confrontos em Amesterdão após um jogo entre o Ajax e o Maccabi, quando adeptos israelitas foram agredidos nas ruas da capital neerlandesa.

