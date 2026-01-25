Aston Villa segura terceiro lugar, Chelsea sobe a quarto

(Com Lusa)

No dérbi londrino entre Palace e Chelsea, os ‘blues’, que contaram com Pedro Neto e tiveram Estêvão em grande plano, conseguiram voltar a vencer um jogo fora na Premier League, após mais de dois meses, e quando a última vitória tinha sido em 22 de novembro, com o Burnley.A vitória permite ao Chelsea subir da sexta para a quarta posição na Liga inglesa, com 37 pontos, mais um do que o Liverpool, derrotado no sábado, mas ainda à espera da entrada em campo hoje do Manchester United (35 pontos), que visita o líder Arsenal (50).Diante do Crystal Palace, o Chelsea teve em Estêvão a ‘chave’ da vitória, com o brasileiro a marcar, aos 34 minutos, e a assistir João Pedro para o 2-0, aos 50, enquanto o ex-benfiquista Enzo Fernández fez o 3-0, de penálti, aos 64.Já reduzido a 10 jogadores, com duplo amarelo a Wharton (72 minutos), o Palace ainda marcou, por Chris Richards (88).Em Newcastle, a equipa da casa, com mais remates enquadrados, perdeu com um Aston Villa (2-0), que vinha de dois jogos sem vencer, mas que está a fazer um campeonato acima do esperado, na terceira posição, com os mesmos 46 pontos do Manchester City, segundo.A equipa de Unai Emery chegou ao primeiro golo depois de série de trocas de bola, que culminou com um remate do médio Emiliano Buendía (19 minutos), naquele que já é o melhor registo de golos do argentino numa época pelos ‘villans’ (seis golos).Muito perto do final, foi Ollie Watkins a ‘reforçar’ a vitória e os três pontos para o Aston Villa, ao fazer o 2-0, aos 88.As derrotas de Newcastle, mas também de Crystal Palace, deixam as duas equipas nos nono e 15.º lugares, respetivamente.O Nottingham Forest, que tem mostrado sinais de crescimento, após vitória diante do West Ham e empate caseiro com o Arsenal, foi hoje vencer ao terreno do Brentford (2-0) e somar importantes pontos na fuga aos lugares de descida.Depois da vitória do West Ham, de Nuno Espírito Santo, no sábado, que deixava os ‘hammers’ (18.º) mais perto, o Forest voltou a colocar a distância em cinco pontos, com a vitória no Brentford Stadium, em Londres, com golos de Igor Jesus e Awoniyi.A 23.ª ronda da ‘Premier’ prossegue ainda hoje, com o jogo ‘grande’ entre Arsenal e Manchester United, e fica concluída na segunda-feira, com a receção do Everton ao Leeds United.