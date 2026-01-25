Futebol Internacional
Aston Villa segura terceiro lugar, Chelsea sobe a quarto
O Chelsea, com uma vitória tranquila em casa do Crystal Palace (3-1), e o Aston Villa, na visita ao Newcastle (2-0), tiveram uma proveitosa 23.ª jornada na Liga inglesa.
No dérbi londrino entre Palace e Chelsea, os ‘blues’, que contaram com Pedro Neto e tiveram Estêvão em grande plano, conseguiram voltar a vencer um jogo fora na Premier League, após mais de dois meses, e quando a última vitória tinha sido em 22 de novembro, com o Burnley.
A vitória permite ao Chelsea subir da sexta para a quarta posição na Liga inglesa, com 37 pontos, mais um do que o Liverpool, derrotado no sábado, mas ainda à espera da entrada em campo hoje do Manchester United (35 pontos), que visita o líder Arsenal (50).
Diante do Crystal Palace, o Chelsea teve em Estêvão a ‘chave’ da vitória, com o brasileiro a marcar, aos 34 minutos, e a assistir João Pedro para o 2-0, aos 50, enquanto o ex-benfiquista Enzo Fernández fez o 3-0, de penálti, aos 64.
Já reduzido a 10 jogadores, com duplo amarelo a Wharton (72 minutos), o Palace ainda marcou, por Chris Richards (88).
Em Newcastle, a equipa da casa, com mais remates enquadrados, perdeu com um Aston Villa (2-0), que vinha de dois jogos sem vencer, mas que está a fazer um campeonato acima do esperado, na terceira posição, com os mesmos 46 pontos do Manchester City, segundo.
A equipa de Unai Emery chegou ao primeiro golo depois de série de trocas de bola, que culminou com um remate do médio Emiliano Buendía (19 minutos), naquele que já é o melhor registo de golos do argentino numa época pelos ‘villans’ (seis golos).
Muito perto do final, foi Ollie Watkins a ‘reforçar’ a vitória e os três pontos para o Aston Villa, ao fazer o 2-0, aos 88.
As derrotas de Newcastle, mas também de Crystal Palace, deixam as duas equipas nos nono e 15.º lugares, respetivamente.
O Nottingham Forest, que tem mostrado sinais de crescimento, após vitória diante do West Ham e empate caseiro com o Arsenal, foi hoje vencer ao terreno do Brentford (2-0) e somar importantes pontos na fuga aos lugares de descida.
Depois da vitória do West Ham, de Nuno Espírito Santo, no sábado, que deixava os ‘hammers’ (18.º) mais perto, o Forest voltou a colocar a distância em cinco pontos, com a vitória no Brentford Stadium, em Londres, com golos de Igor Jesus e Awoniyi.
A 23.ª ronda da ‘Premier’ prossegue ainda hoje, com o jogo ‘grande’ entre Arsenal e Manchester United, e fica concluída na segunda-feira, com a receção do Everton ao Leeds United.
A vitória permite ao Chelsea subir da sexta para a quarta posição na Liga inglesa, com 37 pontos, mais um do que o Liverpool, derrotado no sábado, mas ainda à espera da entrada em campo hoje do Manchester United (35 pontos), que visita o líder Arsenal (50).
Diante do Crystal Palace, o Chelsea teve em Estêvão a ‘chave’ da vitória, com o brasileiro a marcar, aos 34 minutos, e a assistir João Pedro para o 2-0, aos 50, enquanto o ex-benfiquista Enzo Fernández fez o 3-0, de penálti, aos 64.
Já reduzido a 10 jogadores, com duplo amarelo a Wharton (72 minutos), o Palace ainda marcou, por Chris Richards (88).
Em Newcastle, a equipa da casa, com mais remates enquadrados, perdeu com um Aston Villa (2-0), que vinha de dois jogos sem vencer, mas que está a fazer um campeonato acima do esperado, na terceira posição, com os mesmos 46 pontos do Manchester City, segundo.
A equipa de Unai Emery chegou ao primeiro golo depois de série de trocas de bola, que culminou com um remate do médio Emiliano Buendía (19 minutos), naquele que já é o melhor registo de golos do argentino numa época pelos ‘villans’ (seis golos).
Muito perto do final, foi Ollie Watkins a ‘reforçar’ a vitória e os três pontos para o Aston Villa, ao fazer o 2-0, aos 88.
As derrotas de Newcastle, mas também de Crystal Palace, deixam as duas equipas nos nono e 15.º lugares, respetivamente.
O Nottingham Forest, que tem mostrado sinais de crescimento, após vitória diante do West Ham e empate caseiro com o Arsenal, foi hoje vencer ao terreno do Brentford (2-0) e somar importantes pontos na fuga aos lugares de descida.
Depois da vitória do West Ham, de Nuno Espírito Santo, no sábado, que deixava os ‘hammers’ (18.º) mais perto, o Forest voltou a colocar a distância em cinco pontos, com a vitória no Brentford Stadium, em Londres, com golos de Igor Jesus e Awoniyi.
A 23.ª ronda da ‘Premier’ prossegue ainda hoje, com o jogo ‘grande’ entre Arsenal e Manchester United, e fica concluída na segunda-feira, com a receção do Everton ao Leeds United.
(Com Lusa)