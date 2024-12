Aston Villa vence e acentua pesadelo do tetracampeão Manchester City

Com a derrota no jogo de hoje, da 17.ª jornada da Liga inglesa, os ‘citizens’ são a equipa com pior desempenho nos últimos oito jogos no campeonato, situação impensável que partilhavam nos últimos sete com o Southampton, emblema que ainda não jogou nesta ronda.



Tudo parece correr mal ao treinador Pep Guardiola, que hoje apresentou um 11 com várias alterações, não contando já com o central internacional português Ruben Dias, lesionado e que vai parar cerca de um mês.



Em campo esteve Bernardo Silva, mas, tal como toda a equipa do City, o internacional luso foi uma pálida imagem do que costuma ser, sem capacidade para desequilibrar ou mexer com o jogo ofensivo dos ‘citizens’.



Do lado contrário, a estrela foi Morgan Rogers, com o médio dos ‘villans’ a assistir o colombiano Jhon Duran para o 1-0, aos 16 minutos, e a marcar o segundo já na segunda parte, aos 65, assistido por McGinn.



A vantagem permitiu à equipa de Unai Emery não ‘tremer’, quando Phil Foden ainda reduziu para o Manchester City na compensação, aos 90+3.



O triunfo deixa o Aston Villa em quinto, com os mesmo 28 pontos de Nottingham, quarto, enquanto o Manchester City cai para sexto, a nove do líder Liverpool, que tem menos dois jogos, e ainda a poder ser ultrapassado por Bournemouth, sétimo.