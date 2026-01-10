Aston Villa vence Tottenham e segue em frente na Taça de Inglaterra

Golos de Buendía, aos 22 minutos, e Rogers, aos 45+3, sentenciaram a partida para os ‘villans’, que seguem em alta em 2025/26 – ocupam o terceiro lugar na Liga inglesa, com os mesmos pontos do segundo, o Manchester City.



Por outro lado, os ‘spurs’, com João Palhinha no ‘onze’ titular, voltam a desiludir, juntando à eliminação precoce o 14.º lugar atual na Premier League.



Antes, o Manchester City bateu em casa o Exeter, da terceira divisão do futebol inglês, por 10-1, resultado ‘gordo’ que contou com a participação de vários jovens da academia dos ‘citizens’.



As duas mãos cheias de golos para a equipa de Pep Guardiola, que lançou Bernardo Silva em campo aos 64 minutos, comprovam a diferença entre as duas equipas, com o técnico espanhol a lançar o 'reforço' Semenyo, que há quatro dias jogou pelo Bournemouth e hoje fez um dos golos da partida, logo na estreia.



À mesma hora, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, até começou a perder ante o 'secundário' Middlesbrough, graças a um tento de Hackney (30), mas Harry Wilson (61), Smith-Rowe (77) e o brasileiro Kevin (90+3) 'viraram' o resultado na segunda parte.



A equipa do técnico luso segue, assim, em frente, numa altura em que ocupa o nono lugar da Liga inglesa.



Com Florentino Luís em campo a partir dos 66, o Burnley venceu por 5-1 o Milwall, outra formação do 'Championship', enquanto o embate entre primodivisionários que opôs o Everton ao Sunderland só foi resolvido nos penáltis.



Em outro jogo entre clubes da Premier League, novo desempate da marca de grandes penalidades, em que foi mais competente o Newcastle, que levou a melhor na receção ao Bournemouth, após 3-3 após prolongamento.



O Wolverhampton também segue em frente, com Rodrigo Gomes a marcar um dos golos da vitória por 6-1 ante o Shrewsbury, um dos jogos que abriu o dia na 'FA Cup'.



O dia fica marcado pela eliminação do detentor do troféu, o Crystal Palace, às mãos do Macclesfield, do sexto escalão, que venceu por 2-1 num dos incidentes de 'tomba gigantes' mais marcantes na história da competição, de que se disputa esta época a 145.ª edição.



Ainda hoje, o Charlton recebe o Chelsea.