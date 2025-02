Atalanta `atropela` Verona

Em Verona, Rui Patrício foi titular na baliza da equipa visitante, que resolveu a partida da 24.ª jornada no primeiro tempo, no qual Retegui marcou de ‘rajada’ por duas vezes, aos 21 e 25 minutos, com o brasileiro Ederson a fazer o 3-0, aos 37.



O internacional transalpino, que chegou à Atalanta esta época, proveniente do Génova, fez o ‘hat-trick’ ainda antes do tempo de descanso, aos 44 minutos, com o quatro tento da conta pessoal a chegar já na segunda parte, aos 56, naquele que foi o 20.º na Serie A, na qual lidera a lista de artilheiros.



Com este resultado, a equipa orientada por Gasperini consolidou o terceiro lugar, com 50 pontos, contra os 51 do Inter Milão, segundo colocado, e 54 do líder Nápoles, ambos com os desafios da ronda 24 por disputar.



O Hellas Verona segue no 14.º lugar, com 23 pontos.