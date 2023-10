Atalanta e Juventus `anulam-se` e perdem terreno para líder Inter Milão

O duelo da sétima jornada da Serie A contou com poucas oportunidades de golo, com a Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, a manter as redes invictas pela quarta vez seguida em casa, e o empate coloca a Juventus - desfalcada de jogadores nucleares como Alex Sandro, De Sciglio, Milik, Pogba e Vlahovic - no quarto lugar, com 14 pontos, e a Atalanta no quinto, com 13.



Nos outros jogos do dia em Itália, o Bolonha bateu o Empoli, por 3-0, e a Udinese empatou com o Génova (2-2). O médio Riccardo Orsolini esteve em grande plano, ao fazer os três golos da partida em Bolonha (21, 66 e 90+2), dando a vitória ao clube anfitrião (oitavo com 10 pontos). O Empoli é 19.º e penúltimo posto com apenas três pontos.



Já o Udinese-Génova terminou com uma igualdade a duas bolas, com golos de Lucca (23) e Maturro (autogolo aos 90+1), para a formação de Udine, e do islandês Gudmundsson, que 'bisou' aos 14 e aos 41.



A Udinese, com os portugueses Domingos Quina (suplente não utilizado) e João Ferreira (lançado em jogo aos 80 minutos), ocupa a 17.ª posição, com apenas quatro pontos, ao passo que o Génova está em 12.º com oito pontos.



Hoje ainda joga a Roma, dos portugueses Mourinho, Rui Patrício e Renato Sanches (falha o jogo por lesão), frente à Frosinone.