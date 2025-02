Atalanta empata e pode ficar mais longe do topo em Itália

O albanês Berat Djimsiti deu vantagem à Atalanta, aos 35 minutos, mas, cinco minutos depois, o chileno Guillermo Maripan empatou para a equipa de Turim. Já na segunda parte, Mateo Retegui (74), melhor marcador do campeonato, desperdiçou uma grande penalidade para o conjunto de Bergamo.



A Atalanta segue no destacado terceiro lugar, com 47 pontos, a seis pontos do Nápoles (menos um jogo) e a três do Inter Milão (menos dois), enquanto o Torino está num tranquilo 11.º posto, com 27.



Na luta pela manutenção, o Verona afastou-se da zona de despromoção, depois de vencer fora por 1-0 o lanterna-vermelha Monza, que teve os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota no ‘onze’, graças a um autogolo do sérvio Stefan Lekovic, aos 13 minutos.



O Verona, com Dani Silva no banco, subiu ao 13.º posto, com 23 pontos, três pontos acima da zona de despromoção, enquanto o Monza sofreu a terceira derrota seguida e continua no 20.º e último lugar, com 13.



Num encontro com uma segunda parte de ‘loucos’, a Udinese, 10.ª classificada (29 pontos), venceu em casa o Veneza, 19.º e penúltimo (16), por 3-2, com o espanhol Iker Bravo a decidir o encontro, aos 84 minutos.



Antes, a equipa de Udine chegou ao 2-0, por Lorenzo Lucca (47) e pelo esloveno Sandi Lovric (52), mas o Veneza, que não vence há seis jogos, ainda empatou por Hans Nicolussi Caviglia (64) e pelo dinamarquês Christian Gytkjaer (78).