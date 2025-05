Atalanta garante terceiro lugar em Itália

Ademola Lookman, logo aos nove minutos, e Sulemana, aos 76, fizeram os golos da equipa de Bérgamo, enquanto o ex-Benfica Cristante ainda deu esperança aos romanos, aos 32.



Com o guarda-redes português Rui Patrício no banco, a formação de Gian Piero Gasperini garantiu o terceiro lugar, tendo chegado aos 71 pontos, a seis do segundo, o Inter Milão, e a sete do já inalcançável Nápoles, líder.



Abaixo, tanto Juventus, quarta com 64, e Lazio, quinta com os mesmos pontos, ficam já impedidos de aceder ao pódio, numa 36.ª jornada em que as duas equipas empataram e abriram a porta ao "adeus" ao pódio.



A Roma, sexta com 63, perdeu uma oportunidade de ouro de ultrapassar os dois rivais na luta pelo quarto posto, último de acesso à "Champions", na qual também segue o Bolonha, sétimo com 62, e o AC Milan de Sérgio Conceição, oitavo com 60.