Atalanta goleia, iguala recorde e aproxima-se da dupla da frente

A formação de Bérgamo esteve mesmo em desvantagem, por culpa de um golo de Stefano Okaka, aos 12 minutos, mas o esloveno Josip Ilicic repôs a igualdade, aos 21, antes de o colombiano Muriel operar a reviravolta, de grande penalidade, aos 35, num lance que originou a expulsão de Nicholas Opoku e que deixou os visitantes com menos um elemento.



Ilicic chegou ao ‘bis’, aos 43 minutos, enquanto Muriel alcançou o ‘hat-trick’, aos 48 e 75, este último novamente de penálti, sendo que o croata Mario Pasalic e o estreante Amad Traore, de 17 anos, anotaram os restantes tentos da goleada da Atalanta, aos 52 e 83, respetivamente.



A vitória robusta deixa a Atalanta com o melhor ataque da competição, com 28 golos - mais oito do que o Inter, o segundo mais concretizador -, sendo a equipa mais profícua à nona jornada desde 1992/93, quando o AC Milan, de Fabio Capello, também registava o mesmo número de tentos.



Além disso, a Atalanta igualou a sua maior vitória de sempre na ‘Serie A’, repetindo os números do triunfo sobre o Triestina, na época 1951/52, além de ter consolidado o terceiro lugar do campeonato, com 22 pontos, a três da líder Juventus e dois do ‘vice’ Inter, que empataram os respetivos jogos no sábado.



Já o Nápoles, desaproveitou os ‘deslizes’ dos dois primeiros e cedeu uma igualdade 1-1 na visita à ‘aflita’ SPAL, que é antepenúltima. O internacional polaco Arkadiusz Millik adiantou os napolitanos, aos nove minutos, só que o esloveno Jasmin Kurtic empatou a partida, aos 16.



Ainda assim, a formação comandada por Carlo Ancelotti mantém-se isolada no quarto lugar, com 17 pontos, depois de o Cagliari, que é quinto, com 15, também ter empatado, a um no terreno do Torino, com golos de Nahitan Nandez para os ‘rossoblu’, aos 40 minutos, e Simone Zaza para o ‘Toro’, aos 69.



No primeiro jogo do dia, a lanterna-vermelha Sampdoria somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos, Ro reduto do Bolonha, por 2-1.