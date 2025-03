Atalanta goleia na visita à Juventus e distancia-se no terceiro lugar da Serie A

No jogo ‘grande’ da 28.ª ronda, a ‘vecchia signora’ viveu um verdadeiro pesadelo, somando a primeira derrota em casa e a segunda no campeonato e vendo os visitantes distanciarem-se no terceiro lugar: a Atalanta tem agora 58 pontos, mais seis do que a formação orientada por Thiago Motta.



A Juventus, privada de um lesionado Francisco Conceição e com os também portugueses Renato Veiga e Alberto Costa no banco, entrou em campo para defender uma série de cinco vitórias consecutivas na Serie A, enquanto a Atalanta procurava regressar aos triunfos, depois de ter empatado na ronda anterior.



Já eliminadas de outras competições, nomeadamente da Liga dos Campeões, as duas equipas encararam o encontro de hoje com ambição, com os primeiros minutos a serem de grande intensidade, mas a não resultarem em ocasiões claras de golo.



Foi preciso esperar pelo minuto 29 para Mateo Retegui ampliar o pecúlio como melhor marcador do campeonato (são já 22 golos), na conversão de uma grande penalidade que castigou uma mão na bola de McKennie.



A Atalanta esteve quase a aumentar a vantagem antes do intervalo, mas, primeiro, o remate de Ademola Lookman embateu no poste e, depois, na recarga, o nigeriano viu Di Gregorio negar-lhe o golo com uma brilhante defesa.



Mas o merecido 2-0 chegaria logo no regresso dos balneários, com Marten de Roon a marcar aos 46 minutos e a deixar a ‘Juve’ ainda mais perdida, pouco antes de Thiago Motta lançar Alberto Costa em campo.



Vinte minutos depois, a noite da equipa da casa converteu-se num pesadelo, devido a uma belíssima jogada de Kolasinac, que assistiu Zappacosta de calcanhar para o 3-0.



Os números da derrota da ‘Juve’ tornar-se-iam humilhantes quando Lookman fez, com um remate de longe, o 4-0, aos 77 minutos, garantindo à Atalanta a maior vitória da sua história diante da ‘vecchia signora’ e levando os adeptos locais a abandonar mesmo o estádio, com o jogo a acabar com várias ‘clareiras’ nas bancadas.



Na próxima jornada, a Atalanta recebe o líder Inter Milão, podendo, em caso de vitória, igualar os 61 pontos dos ‘nerazzurri’, numa classificação em que o Nápoles é segundo, com 60.



Antes do jogo de ‘cartaz’ da ronda, a Roma confirmou o favoritismo na visita ao Empoli, cada vez mais ‘aflito’ na classificação, na qual ocupa o 18.º lugar, com 22 pontos, a dois do Parma, primeira equipa na zona de manutenção.



Um golo do argentino Soulé, logo no primeiro minuto, foi suficiente para os romanos vencerem e manterem-se a quatro pontos dos lugares europeus, mais concretamente do Bolonha, que é sexto com 50 pontos.



Esta foi a quinta vitória consecutiva para a equipa de Claudio Ranieri, que não perde para o campeonato desde meados de dezembro, depois de um início de época desastroso antes da chegada do experiente treinador italiano.