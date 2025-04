Atalanta recupera terceiro lugar

Em Bérgamo, a equipa da casa interrompeu finalmente a sua série negra – tinha perdido nas últimas três rondas e tinha apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Serie A – graças ao inevitável Mateo Retegui.



Ainda não estavam decorridos três minutos e já o avançado italiano ampliava a sua liderança na lista de melhores marcadores: para ‘faturar’ pela 23.ª vez no campeonato, surgiu entre dois defesas do Bolonha e correspondeu da melhor maneira ao passe preciso de Bellanova.



Retegui voltaria a evidenciar-se no segundo golo, agora assistindo Mario Pasalic, aos 21 minutos. O italiano caiu, ficou com a bola debaixo do corpo, mas não desistiu da jogada, levantando-se para cruzar para o croata, que foi mais rápido do que os defesas visitantes.



O marcador não mais se alteraria e a Atalanta pôde, assim, recuperar o terceiro lugar, ultrapassando a Juventus.



O conjunto de Bérgamo, que tinha perdido os dois últimos jogos em casa, tem agora 61 pontos, mais dois do que a ‘Juve’, que no sábado venceu o Lecce por 2-1.



A Serie A é liderada pelo Inter Milão, com 71 pontos, sendo o Nápoles segundo, com menos seis. Os napolitanos encerram a 32.ª jornada na segunda-feira, frente ao Empoli.



Já o Bolonha, que vinha de cinco vitórias consecutivas no campeonato, mantém-se em quinto, com 57, estando em lugar de acesso à Liga Europa.