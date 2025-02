Atalanta reentra na luta pelo título em Itália em dia de susto em Verona

Com o desaire do Nápoles no campo do Como (2-1), o Inter passou a ser o novo líder da Serie A e a Atalanta colocou-se a três pontos da equipa de Milão, no terceiro lugar, com uma goleada no campo do Empoli (5-0), antepenúltimo.



Depois de uma semana em que se ‘pegou’ publicamente com o treinador Gian Piero Gasperini, o avançado nigeriano Lookman assinou um ‘bis’, aos 43 e 55 minutos, mas depois de um autogolo de Gyasi, aos 27, e um golo de Retegui, aos 33.



O avançado internacional italiano, nascido na Argentina, chegou aos 21 golos e continua a liderar a lista de melhores marcadores da Serie A.



Na segunda parte, com Rui Patrício a assistir a todo o encontro no banco da Atalanta, o veterano Zappacosta fechou a contagem, aos 74 minutos.



Antes do triunfo da equipa de Bérgamo, já a Fiorentina, sexta classificada, tinha caído no campo do Verona, a lutar pela manutenção, com um desaire por 1-0, com o golo da equipa da casa a surgir já nos descontos, pelo francês Bernede, aos 90+5 minutos.



Contudo, a partida ficou marcada por um valente susto protagonizado por Moise Kean, que caiu inanimado no relvado a meio da segunda parte.



O internacional italiano, segundo melhor marcador da Serie A com 15 golos, sofreu uma joelhada na cabeça, foi assistido fora do relvado e, já depois de regressar ao jogo, perdeu os sentidos, lançando um pânico em Verona.



Kean acabou por recuperar a consciência e saiu de maca, sofrendo um traumatismo craniano, de acordo com as informações divulgadas pela Fiorentina.



No último jogo do dia, a Juventus, com Francisco Conceição no ‘onze’, somou a quarta vitória seguida na prova, ao bater fora o Cagliari por 1-0, com um golo solitário do sérvio Vlahovic, aos 12 minutos.



Alberto Costa não saiu do banco da equipa de Turim, enquanto Renato Veiga falhou a partida devido a lesão.



A Juventus segue no quarto posto, lugar de ‘Champions’, com 49 pontos, a cinco da Atalanta.