Atalanta regressa aos triunfos na Serie A

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa de Bérgamo chegou à vantagem aos 68 minutos, pelo nigeriano Lookman, num lance que foi anulado por suposta mão na bola, mas que acabou validado após uma longa consulta do VAR.



Já nos descontos, aos 90+5 minutos, o brasileiro Ederson confirmou o triunfo da Atalanta, que vinha de um empate e uma derrota na Serie A.



Com este resultado, o rival do Sporting segue no sexto lugar do campeonato com 16 pontos, a um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões e a seis do Inter Milão, adversário do Benfica ‘Champions’, que lidera provisoriamente.



A Atalanta integra o Grupo D da Liga Europa juntamente com Sporting, Sturm Graz e Rakow.