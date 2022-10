Atalanta também ganha e mantém-se `colada` a Nápoles na Liga italiana

Após oito jornadas, Nápoles e Atalanta têm 20 pontos, com vantagem para os napolitanos, pelo saldo de golos, enquanto Lazio e AC Milan seguem logo a seguir, com 17, podendo ser ultrapassados pela Udinese, que tem 16, mas só joga segunda-feira.



No principal jogo do dia, em Bérgamo, foi evidente a crise de confiança da equipa 'viola', que, ainda assim, conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo.



Depois, a formação treinada por Gian Piero Gasperini acelerou e, sem surpresas, chegou ao golo, aos 59 minutos - um passe astucioso de Luis Muriel concluído pelo internacional nigeriano Lookman.



Joakim Maehle (67 minutos) e de novo Lookman (71) podiam ter dado outra amplitude ao resultado e evitado alguma aflição final da Atalanta, que contou na baliza com Marco Sportiello em grande forma.



Com um futebol menos vistoso, mas mais sólido do que na época passada, a Atalanta não cede terreno para o Nápoles, que sábado bateu no estádio Diego Armando Maradona o Torino, por 3-1. Os dois primeiros, ainda sem derrotas, continuam a surpreender os tradicionais candidatos ao título.



Para a lanterna-vermelha Sampdoria, mais uma derrota caseira, por 3-0, ante o Monza (com Dany Mota a titular), significou o fim de linha para o treinador Marco Giampaolo, de 55 anos.



Desde janeiro no clube, onde já tinha estado entre 2016 e 2019, deixa a equipa em último, com dois pontos apenas. Com seis derrotas e dois empates em oito jogos, o ambiente ficou insustentável para a continuidade do técnico, com esta derrota ante uma formação 'do mesmo campeonato', e a direção da 'Samp' avançou com o despedimento.



Já o Monza, sobe a 16.º, com sete pontos, e sai da zona de despromoção.



A goleada do dia foi conseguida pelo Sassuolo, com 5-0 ao Salernitana, enquanto Lecce e Cremonese, num jogo de 'aflitos', empataram 1-1.



Na manhã de hoje, a Lazio goleou em casa o Spezia por 4-0, resultado que deixou a formação romana em terceiro, a três pontos do duo da frente e em igualdade com o campeão AC Milan, sábado vencedor do Empoli, por 3-1.



Mattia Zaccagni (12 minutos) e Alessio Romagnoli (24) colocaram a equipa da casa a vencer por 2-0 ao intervalo, antes do sérvio Sergej Milinkovic-Savic 'bisar' (62 e 90+1).