Atalanta vence AC Milan com golo `fora de horas` de Luis Muriel

A equipa anfitriã esteve por duas vezes em vantagem, graças ao 'bis' do nigeriano Ademola Lookman, aos 38 e 55 minutos, mas consentiu em ambas o empate aos visitantes, através do francês Olivier Giroud, aos 45+3, e do sérvio Luka Jovic, aos 90.



A expulsão de Davide Calabria, aos 90+3 minutos, fragilizou o AC Milan, que não pôde contar com a sua figura mais proeminente, o avançado internacional português Rafael Leão, devido a lesão, e sofreu o terceiro golo 'fora de horas'.



A Atalanta, que quebrou uma série de quatro jogos sem ganhar na Liga italiana, subiu ao sétimo lugar, em igualdade com a Fiorentina, sexta, com menos um jogo realizado, enquanto o AC Milan manteve-se no terceiro lugar, a seis pontos do Inter Milão.



Ainda hoje, o rival milanês, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, pode recuperar a liderança isolada da Série A, da qual foi desalojado na sexta-feira pela Juventus - que ganhou por 1-0 na receção ao campeão Nápoles -, caso vença em casa a Udinese.



A Lazio não foi além de um empate 1-1 em Verona, com golos marcados por Mattia Zaccagni, aos 23 minutos, para os visitantes, e pelo francês Thomas Henry, aos 70, para a equipa anfitriã, que ficou reduzida a 10 jogadores aos 77, devido à expulsão do eslovaco Ondrej Duda.