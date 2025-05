Atalanta vence Génova no arranque da penúltima jornada em Itália

Com o terceiro lugar e o acesso à Liga dos Campeões já assegurados, o Atalanta esteve duas vezes a perder, graças ao bis de Andrea Pinamonti (37 e 58 minutos), mas acabou por conseguir a reviravolta.



O guarda-redes Rui Patrício voltou a ser titular mais de três meses depois e viu a Atalanta somar o sexto encontro seguido sem perder, com golos de Ibrahim Sulemana (47), Daniel Maldini (63) e Mateo Retegui (89).



O Atalanta tem 74 pontos, a quatro do líder Nápoles e a três do Inter Milão, enquanto o Génova, que não vence há seis jogos, é 13.º classificado, com 40.