Atalanta vence recordista Juventus e está nas meias-finais da Taça de Itália

Em Bérgamo, os anfitriões adiantaram-se na primeira parte, através de um penálti convertido por Gianluca Scamacca (27 minutos), e ampliaram distâncias já no último quarto de hora, com golos do ganês Kamaldeen Sulemana (77) e do croata Mario Pasalic (85), ambos suplentes utilizados.



O português Francisco Conceição jogou de início pela Juventus, detentora de 15 troféus, que foi afastada nos ‘quartos’ pela segunda época seguida e quebrou um ciclo de quatro partidas sem perder nas diversas competições.



A Atalanta, vencedora em 1962/63, é a segunda equipa apurada para as ‘meias’, um dia depois de o Inter Milão, líder isolado da Serie A e um dos vice-líderes do palmarés da Taça de Itália, com as mesmas nove conquistas da Roma, ter batido o Torino (2-1), num embate realizado em Monza.



Na próxima ronda, que será disputada a duas mãos, entre 03 e 05 de março e de 21 a 23 de abril, respetivamente, o Inter Milão vai defrontar o campeão italiano Nápoles ou o Como, cujo jogo dos ‘quartos’ acontece na terça-feira.



Um dia depois, o Bolonha, detentor do troféu, recebe a Lazio, com o vencedor dessa eliminatória a encontrar a Atalanta nas ‘meias’ da 79.ª edição da Taça da Itália, que reúne apenas clubes do escalão principal nesta fase da competição e tem a final prevista para 13 de maio, em Roma.



