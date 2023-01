Atalanta volta aos triunfos em Bolonha

No Estádio Renato Dall’Ara, o médio Riccardo Orsolini abriu o marcador a favor dos locais, logo à passagem do minuto seis, uma vantagem que se manteve até ao início do segundo tempo, altura que em o neerlandês Teun Koopmeiners (47) restabeleceu a igualdade.O jovem avançado dinamarquês Rasmus Hojlund, de apenas 19 anos, foi o autor do tento que confirmou a reviravolta para o conjunto de Bérgamo, que não vencia desde a 12.ª ronda.Na classificação liderada pelo Nápoles, com 44 pontos, a Atalanta é sexta colocada, com os mesmos 31 pontos da Lazio (quinta) e Roma (sétima), do português José Mourinho. O Bolonha é 12.º, com 19.