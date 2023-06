Atenas e Wroclaw recebem duas próximas finais da Liga Conferência Europa

Atenas e Wroclaw, na Polónia, vão receber as finais da Liga Conferência Europa de futebol de 2024 e 2025, respetivamente, anunciou hoje a UEFA, após a reunião do comité executivo do organismo em Nyon, na Suíça.