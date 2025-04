Athletic Bilbau empata no Villarreal e defende o quarto lugar de `champions`

Mais fortes, sobretudo na primeira parte, os anfitriões dispuseram das melhores oportunidades de golo, num desafio da 30.ª jornada no qual terminaram em inferioridade numérica, por expulsão, aos 83 minutos, do senegalês Pape Gueye.



O Athletic Bilbau tem agora 54 pontos, mais seis do que o seu opositor, com os mesmos 48 do Betis, porém o Villarreal tem ainda com um jogo a menos.



O Getafe goleou em casa do lanterna-vermelha Valladolid, por 4-0, e é 11.º, com 39.



A ronda ficou marcada pela aproximação do Atlético de Madrid aos lugares da frente, pois o seu triunfo, já nos descontos, por 2-1, em casa do Sevilha, permitiu-lhe aproveitar o empate caseiro do FC Barcelona com o Bétis (1-1) e a derrota do Real Madrid, em casa, por 2-1, com o Valência.



O Barcelona comanda com 67 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, com 63, enquanto o Atlético de Madrid completa o pódio, com 60.