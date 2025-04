Athletic Bilbau firme no quarto lugar na La Liga

Em Bilbau, o Rayo Vallecano adiantou-se, aos 31 minutos, com o golo do senegalês Pathé Ciss, antigo jogador do Famalicão.Na segunda parte, o esforço do Athletic foi recompensado, com o empate a chegar na grande penalidade, convertida por Oihan Sancet, aos 58 minutos.O domínio basco no segundo tempo rendou mais dois golos em San Mamés, com Nico Williams a atirar a contar aos 80 minutos, e Oihan Sancet a fazer o terceiro, aos 90+4.Após esta ronda, o Athletic Bilbau ainda segue com boa vantagem, com 57 pontos, contra 51 de Villareal e 48 do Betis.No estádio Benito Villamarín, os anfitriões adiantaram-se logo aos três minutos, através do golo de Aitor Ruibal.Os "amarelos" da Comunidade Valenciana viraram o resultado com os golos do francês Thierry Barno, aos 26 minutos, a passe de Ayoze Pérez, jogador que marcou o golo da vitória, aos 48.O português William Carvalho voltou a jogar pelo Betis, alinhando nos últimos 20 minutos.