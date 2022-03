Athletic Bilbau ganha ao Levante para a Liga espanhola

Os bascos atingem os 40 pontos, a dois do Villareal, equipa que ocupa o sétimo posto em Espanha, e a quatro do rival Real Sociedad, que está na sexta posição, a última de acesso às competições europeias da próxima época, no caso a Liga Conferência Europa.Quanto ao Levante, continua destacado como último colocado, com 18 pontos, já a quatro do penúltimo, que é o Alavés.No estádio San Mamés Barria, a partida teve a particularidade de colocar em campo uma grande maioria de espanhóis, o que não tem sido regra na Liga espanhola.Todos os titulares e suplentes utilizados eram bascos ou navarros, enquanto o Levante fez jogar quatro estrangeiros, nenhum dos quais o português Rúben Vezo, que não saiu do banco de suplentes.