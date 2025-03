Athletic Bilbau, Lazio, Bodo/Glimt e Frankfurt rumam aos quartos

No Estádio San Mamés, palco da final da prova, em 21 de maio, os espanhóis bateram a Roma (3-1), com golos de Nico Williams (45+3 e 82 minutos) e Yuri Berchiche (68), sem que a grande penalidade convertida perto do fim pelo argentino Leandro Paredes (90+3) impedisse a ‘remontada’ face à derrota tardia sofrida na semana passada em Itália (2-1).



Os bascos alinharam quase sempre em superioridade numérica, devido à expulsão com cartão vermelho direto do alemão Mats Hummels (11 minutos), e preservam o sonho de vencer um inédito troféu em casa, após as derrotas nas decisões de 1976/77 e 2011/12.



De regresso aos ‘quartos’ pela primeira vez desde 2015/16, o Athletic Bilbau enfrentará o Rangers ou os turcos do Fenerbahçe, de José Mourinho, que procura hoje inverter uma desvantagem de 3-1 na Escócia, enquanto a Roma - ‘carrasco’ do FC Porto no play-off e antigo clube do treinador português - falhou a terceira presença seguida naquela ronda.



Mais felicidade teve a Lazio, rival citadina da Roma, ao empatar em casa com os checos do Viktoria Plzen (1-1), reagindo ao golo inaugural de Pavel Sulc (minuto 52) por Alessio Romagnoli (77), de maneira a fazer prevalecer o triunfo tangencial da primeira mão (2-1).



Nuno Tavares competiu até aos 67 minutos pelos ‘laziale’, que vão defrontar na próxima fase o bicampeão norueguês Bodo/Glimt, cuja derrota desta tarde no terreno dos gregos do Olympiacos (2-1) foi incapaz de desfazer o êxito expressivo de há uma semana (3-0).



O dinamarquês Kasper Hogh ainda acentuou distâncias (36 minutos), mas o conjunto de Costinha, Chiquinho, André Horta e Gelson Martins, todos titulares, e do luso-angolano David Carmo, suplente não utilizado, virou o encontro pelo ucraniano Roman Yaremchuk (53 e 65), antigo avançado do Benfica, tendo o brasileiro Rodinei falhado um penálti (63).



A expulsão do guarda-redes Konstantinos Tzolakis (89 minutos) frustrou em definitivo as reduzidas esperanças do Olympiacos, vencedor da Liga Conferência em 2023/24, com o Bodo/Glimt, mesmo em pré-época na Noruega, a chegar pela primeira vez aos ‘quartos’.



Em busca da repetição dos troféus logrados em 1979/80 e 2021/22 estão os alemães do Eintracht Frankfurt, que golearam na receção ao Ajax (4-1), campeão em 1991/92 e líder destacado da Liga neerlandesa, com tentos dos franceses Jean-Mattéo Bahoya (minuto sete) e Hugo Ekitiké (67) e de Mario Götze (25 e 82), contra um de Kenneth Taylor (78).



O Frankfurt também tinha triunfado em Amesterdão (2-1) e vai enfrentar a duas mãos os ingleses do Tottenham ou os neerlandeses do AZ Alkmaar - que chegam no comando ao reencontro de hoje em Londres (1-0) - nos ‘quartos’ da Liga Europa, em 10 e 17 de abril.



Privada de representantes portugueses, a segunda competição europeia de clubes pode oferecer ainda na fase seguinte um encontro entre os treinadores lusos Ruben Amorim e Paulo Fonseca, caso os ingleses do Manchester United ultrapassem em Old Trafford os espanhóis da Real Sociedad (empate 1-1 no primeiro duelo) e os franceses do Lyon não desperdicem em casa a vantagem conseguida perante o campeão romeno FCSB (3-1).