Athletic Bilbau perde em Sevilha antes de receber Sporting

Quatro dias antes de receberem os bicampeões portugueses para a oitava e última ronda da fase de liga da principal prova europeia de clubes, os bascos averbaram a segunda derrota seguida e o quinto jogo sem vencer para o campeonato doméstico, no qual ainda não triunfaram em 2026.



Gerard Fernández (42 minutos), mais conhecido por Peque, e o nigeriano Akor Adams (56), de penálti, deram a volta ao golo inaugural de Robert Navarro (40) e devolveram os andaluzes às vitórias cinco jornadas depois.



O português Fábio Cardoso ficou no banco de suplentes do Sevilha, que subiu ao 11.º lugar e alcançou os 24 pontos do Athletic Bilbau (12.º), numa dupla acompanhada provisoriamente por Elche (nono), Real Sociedad (10.º) e Girona (13.º), sendo que os últimos dois clubes ainda não jogaram.



Apesar da época irregular na Liga espanhola, os bascos tinham vencido dois dos últimos três jogos nas diversas provas e vinham de um êxito fora perante os italianos da Atalanta (3-2), para a sétima ronda da Liga dos Campeões, que os pôs em zona de acesso ao play-off da fase a eliminar.



Na quarta-feira, o Athletic Bilbau vai receber o Sporting, que também está em lugares de play-off, numa das 18 partidas que serão realizadas em simultâneo na decisiva jornada da mais importante competição continental.



O top 5 do campeonato espanhol é, para já, encerrado pelo Espanyol, com 34 pontos, após ter sofrido a segunda derrota consecutiva em Valência (3-2), face ao penálti do recém-entrado belga Largie Ramazani em tempo de compensação.



Os portugueses André Almeida, suplente, e Thierry Correia, lesionado, não participaram no segundo triunfo sucessivo do Valência, 14.º, com 23 pontos.



Igual ciclo vive o Osasuna, que beneficiou de um autogolo do neerlandês Jozhua Vertrouwd e de um tento de Asier Osambela nos descontos para bater fora o Rayo Vallecano (3-1) e subir à oitava posição, com 25 pontos.



O conjunto dos arredores de Madrid é 15.º e leva 22 pontos, três acima da zona de descida, formada por Alavés, Levante e Oviedo, todos com menos um jogo, apesar de os valencianos, treinados pelo português Luís Castro, se terem estreado a vencer em casa frente ao Elche (3-2), na sexta-feira, no arranque da ronda.