Athletic Bilbau perde médio para o resto da temporada

Em comunicado, o emblema basco explicou que o jogador de 24 anos sofreu afinal uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não apenas um entorse, como tinha sido inicialmente diagnosticado, e é baixa para o resto de 2025/26.



Prados, um dos habituais titulares na última temporada, será operado “num futuro próximo”, com a recuperação a iniciar-se logo de seguida, e junta-se ao central Unai Egiluz na lista de lesões graves e com longas paragens em Bilbau.



O Athletic Bilbau é um dos oito clubes que o Sporting vai defrontar na edição 2025/26 da fase de liga da Liga dos Campeões, numa partida que vai decorrer no País Basco em 28 de janeiro do próximo ano, na oitava e última jornada.