Athletic Bilbau vence Betis após reviravolta

O Betis, com Rui Silva na baliza, Guilherme Fernandes sem sair do banco e William Carvalho lesionado, entrou bem no jogo e chegou à vantagem de 2-0, com golos do brasileiro Willian José, aos dois minutos, e Isco, aos 10, mas a vantagem foi desfeita ainda antes do intervalo.Dois penáltis convertidos por Mikel Vesga, aos 30 e 45 minutos, e um golo de Gorka Guruzeta, aos 45+7, consumaram a reviravolta do Athletic Bilbau ainda na primeira parte. A formação basca ainda elevou para 4-2 por Unai Gómez, aos 84 minutos.O Athletic Bilbau ocupa a quinta posição, com seis pontos, a três do líder invicto Real Madrid, enquanto o Betis segue no nono posto, com quatro, em igualdade com o Atlético Madrid (oitavo, com menos um jogo) e Cádiz (10.º).



O campeão FC Barcelona segue na terceira posição do campeonato, com sete pontos, a dois do líder invicto Real Madrid.