Dani Vivian, aos 65 minutos, e Iñaki Williams, aos 75, fizeram os golos da equipa basca no estádio Butarque, na região de Madrid.



Os bilbaínos chegam aos 10 pontos na prova e são agora quintos, a cinco pontos do líder, o FC Barcelona. Quanto ao Leganés, desceu a 15.º, com cinco pontos, por passar a ter pior diferença de golos face ao Sevilha.