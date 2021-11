Athletico Paranaense vence Bragantino e conquista Taça Sul-Americana

Os brasileiros do Athletico Paranaense conquistaram a Taça Sul-Americana de futebol pela segunda vez na história, ao vencerem por 1-0 o Bragantino, numa final 100% "canarinha" disputada no Estádio Centenário, em Montevideu.