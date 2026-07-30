Atl. Madrid apresenta queixa na FIFA contra o Barcelona

(Com Lusa)

O campeão do mundo de 2022 e finalista em 2026 disse há poucas semanas que “a melhor coisa para todos” seria os ‘colchoneros’ deixá-lo sair, quando é há meses apontado como o possível substituto do polaco Robert Lewandowski.O avançado de 26 anos, que tem contrato até 2030, estará a ser alegadamente encorajado pelo FC Barcelona para forçar a saída: o presidente Joan Laporta confirmou no início de julho ter feito uma oferta por Julián Alvarez de em 100 milhões de euros, ainda válida.Em junho, o Atlético já tinha rejeitado uma oferta de 150 milhões de euros do Real Madrid pelo argentino, algo que os media espanhóis associaram a uma manobra do presidente merengue Florentino Pérez para complicar uma eventual transferência para o rival FC Barcelona, além de cumprir uma promessa feita durante a sua campanha eleitoral.Vários órgãos de informação espanhóis têm dado conta de que o atleta contratado em 2024 ao Manchester City, por perto de 85 milhões de euros, sonha em rumar ao FC Barcelona, o antigo clube do seu ídolo e companheiro de seleção Lionel Messi.